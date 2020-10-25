أيام حاسمة في أسواق المال

إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI



الوكيل الاخباري – يبدأ التداول في الأسواق العالمية لهذا الأسبوع غداً الأثنين وسط توقعات بأن يصنف من أهم أسابيع التداول لهذا العام.

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حيث تزدحم الأحداث والأخبار الهامة التي يتوقع أن تؤثر بشكل واضح على حركة الأسعار.

وتأتي الإجراءات المرتبطة بسير الإنتخابات الأمريكية في مقدمة هذه الأحداث، وخاصة مع إحتدام التنافس بين الرئيس الحالي "دونالد ترامب" والمرشح الديمقراطي "جوبايدن" وهو ما يؤكده أعداد المشاركين في عملية التصويت المبكرة لغاية الأن والتي تجاوزت 53 مليون مواطن مسجلاً بذلك رقم قياسي جديد.

وبالتالي تشير التوقعات أن يتم تجاوز نسبة التصويت في الإنتخابات السابقة التي بلغت 60%، أيضاً هذا الأسبوع ستعلن العديد من البنوك المركزية عن سياستها النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة، كما ينتظر المستثمرون آداء الإقتصاد للربع الثالث في عدد من كبرى الإقتصاديات حول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة.



