إجراءات أميركية تضرب العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

الوكيل الاخباري-في إطار العقوبات التي تواصل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، فقد تسببت إجراءات أميركية جديدة في أن تتحول السوق إلى الخسائر.



ومؤخراً، عاقبت الحكومة الأميركية، عامل تعدين البيتكوين الروسي، مع قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبي بوضع شركة "بيتريفر" ومقرها موسكو على قائمة الحظر بشكل خاص. وأضافت السلطات الأميركية 10 شركات فرعية مقرها روسيا لشركة "بيتريفر إي جي"، وهي شركة قابضة مقرها سويسرا تابعة لشركة "بيتريفر" إلى القائمة.



وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شركة تعدين للعملات المشفرة. وتهدف العقوبات الأخيرة إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي في أعقاب العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

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