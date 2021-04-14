إربد: اتلاف كميات من الدجاج والعصائر والشطة والمنظفات

الوكيل الاخباري -

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نفذت مديرية الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى بالاشتراك مع الإدارة الملكية لحماية البيئة جولة تفتيشية على الأسواق التجارية، اتلفت خلالها كميات من الدجاج والعصار والشطة والمنظفات.وقال مدير الشؤون الصحية في البلدية الدكتور محمود الشياب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجولة التي تأتي في اطار تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية خلال شهر رمضان المبارك على المواد الغذائية والتموينية وكل ما يتعلق بسلامة وصحة المواطن، افضت إلى اتلاف 150 كيلوجراما من الدجاج الفاسد وكميات من العصائر (التمر الهندي) والشطة والمنظفات (الشامبو) لعدم جودتها وافتقارها للمواصفة الأردنية.