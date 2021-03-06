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السبت، 06-03-2021 02:59 م

إربد : 87 مليون دولار صادرات شهر شباط الماضي

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد خلال شهر شباط الماضي نحو 87 مليون دولار، مقارنة مع شهادات المنشأ الصادرة لشهر شباط من عام 2020 التي بلغت 94.8 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 8.2 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

و أعلنت غرفة صناعة إربد اليوم السبت، أن مدينة الحسن الصناعية احتلت المرتبة الأولى بحجم صادرات كلي للمحافظة بلغت 81 مليون دينار تلتها مدينة السايبر سيتي بصادرات قيمتها 4 ملايين دينار، فيما توزعت بقية الصادرات على فروع إنتاجية لمصانع خارج المدن الصناعية المؤهلة في المحافظة.

وشكلت الصادرات بحسب اتفاقية الدول حوالي سبعة ملايين من مجمل صادرات المحافظة.

واحتفظ قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالريادة في حجم الصادرات بقيمة 77 مليون دينار تلاه قطاع الصناعات العلاجية والدوائية بقيمة 5.4 مليون دولار ثم الصناعات التموينية والغذائية بقيمة 6.2 مليون دولار.

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وتوزعت بقية الصادرات على قطاعات التعبئة والتغليف والكرتون والصناعات الهندسية والكهربائية والتعدينية والبلاستيكية والإنشائية والكيماوية.

 

بترا


 




 

 


 

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