إرتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية، اليوم الثلاثاء، لتواصل التعافي لليوم الثاني من أدنى مستوى في 11 شهرا ،استنادا إلى استمرار تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5 بالمئة إلى 1,718.43دولار ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,709.45 دولار ، وسجلت أدنى مستوى عند 1,705.26 دولار .



وحققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا قرابة 0.2 بالمئة، في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى في 11 شهرا عند 1,697.52 دولار للأونصة.