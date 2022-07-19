الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث السير بمحافظة المنيا

توصيات لإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض

افتتاح دورة أصدقاء الأمن العام بمركز شابات غرب إربد

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في بيت حانون

كريشان يزور بلديات محافظة مادبا

تعرض سيدة لإصابات بالغة إثر حريق داخل مزرعة

التنمية تحذر وتنفي صرف 350 دينار لكل فرد اردني - صورة

بلدية الجيزة تبحث آلية ربط وتشغيل نظام تتبع للمركبات

بلدية غرب اربد تكشف حقيقة الدوار الصغير

انطلاق فعاليات ندوة المكتبة كمحرك للتغيير: نحو مجتمع قارئ

الثلاثاء، 19-07-2022 04:43 م

إرتفاع أسعار الذهب عالميا

1600430651332


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية، اليوم الثلاثاء، لتواصل التعافي لليوم الثاني من أدنى مستوى في 11 شهرا ،استنادا إلى استمرار تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

اضافة اعلان


وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5 بالمئة إلى 1,718.43دولار ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,709.45 دولار ، وسجلت أدنى مستوى عند 1,705.26 دولار .


وحققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا قرابة 0.2 بالمئة، في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى في 11  شهرا عند 1,697.52 دولار للأونصة.


إقرأ ايضا
الدولار-الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في أسبوعين

ببببب

انخفاض صادرات الخام السعودية إلى 7.05 مليون برميل في ايار الماضي

WQfYgSssmRsUty9KfzrQ8LOYkPs8MQdOV1tGK0i8

تقرير اقتصادي: النحاس سيكون البديل الأقرب لإنتاج الطاقة بدلاً من النفط في العالم

الأردني-تعرف-معنا-على-تاريخ-نشأته-وفئاته-وأشكاله

تقرير من البنك الدولي يتحدث عن قوة الدينار الأردني ورفع الفائدة

eaa08ed4-ce5c-4ad7-a70f-f2f456a78aaa

البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوياتها منذ 50 عاما

202222315643285P8

اليورو يرتفع بعد تقرير عن احتمال رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة

أخبار متعلقة
MkjjWufygZhcTNgcAbBfoVjlwGUfaDLGuRFvWfrr

تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في 10 أشهر عالمياً

33

الذهب يواجه أسوأ ربع له منذ 2021 عالميا

الذهب

عوائد السندات الأميركية تحد من مكاسب المعدن الأصفر

اونصة

تفاصيل أسعار الذهب عالمياً الجمعة

62b3e90bd971b

مكافحة التضخم تهوي بأسعار الذهب عالمياً

1654604249000

انخفاض الدولار الأميركي عالميا