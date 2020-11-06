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الجمعة، 06-11-2020 03:19 م

إرتفاع أسعار الذهب محلياً

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الوكيل الإخباري- إرتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الجمعة، بمقدار نصف دينار لمختلف العيارات المتداولة بين المواطنين مقارنة مع أسعار أمس الخميس، مدفوعة بإرتفاع المعدن النفيس بالسوق العالمية.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم عند 39.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة.


وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 46.80 و 34.40 دينار على التوالي.


وقال علان إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 275 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 314 ديناراً، وسط طلب وعرض ضعيفين بالسوق المحلية .


واشار إلى أن أسعار الذهب بالسوق العالمية وصلت حتى بعد ظهر اليوم الجمعة الى 1945 دولارا للأونصة الواحدة.


ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.


 




 

 


 

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