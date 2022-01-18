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الثلاثاء، 18-01-2022 02:29 م

إرتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، ليوم الثلاثاء، حوالي (4.3) مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة (3.7) مليون سهم، نفذت من خلال (2,885) عقداً.

وبينت ارقام البورصة، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" عن مستويات الأسعار، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى (2186.71) نقطة، بارتفاع نسبته (0.23%).

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها (100) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (34) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و (33) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.62%, و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.17%، و ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.08%.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر, الخدمات التجارية, الأدوية و الصناعات الطبية, الطاقة و المنافع, الخدمات التعليمية, التكنولوجيا و الإتصالات, الصناعات الاستخراجية والتعدينية, البنوك 3.80%, 2.26%, 1.54%, 0.73%, 0.43%, 0.42%, 0.19%, 0.13% على التوالي.

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في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية و الانشائية, النقل, الصناعات الكيماوية, العقارات, الأغذية و المشروبات, الخدمات المالية المتنوعة, التأمين, الفنادق و السياحة.


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