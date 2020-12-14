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الإثنين، 14-12-2020 09:42 ص

إشادة بقرارات الحكومة الأخيرة الداعمة للاقتصاد الوطني

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بخصوص دراسة التشوّهات الضريبيّة الخاصّة بمدخلات الإنتاج الصناعي، تأتي نتاج للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

واكد المهندس الجغبير، على الدور الذي قامت به دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ممثلة بمديرها العام الدكتور حسام أبوعلي من حيث دراسة كافة الجوانب والاثر للضريبة على القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية والتي تبلورت في موافقة مجلس الوزراء على القرارات الأخيرة.

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وأثنى في البيان الذي أصدره اليوم، بتخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج لعدد من المواد الغذائيّة بنسب متفاوتة، معتبرا ان هذا النوع من القرارات يساهم في دعم المنتج الصناعيّ الوطني.


ولفت الى ان القطاع الصناعي ابدى تفاؤلا حينما التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤخراً في غرفة صناعة الأردن، حينما استعرض الدكتور الخصاونة توجهات الحكومة لدعم القطاع الصناعي.


وقال الجغبير ان قوة الاقتصاد الوطني تأتي من قوة صناعته، مؤكدا ان هذه القرارات تزيد من قوة الصناعة وتجعلها منافسة على مستوى المنطقة.


ويشار الى ان مجلس الوزراء وافق على تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج الزيوت لتصبح 4 %، وتخفيضها على مدخلات إنتاج المواد الغذائيّة المعلّبة (الخضراوات والحبوب والفواكه المعلّبة) إلى 2 % فقط، ومدخلات إنتاج أنواع محدّدة من الألبان إلى 5 %.


وتشمل مدخلات إنتاج هذه المواد القوارير والزجاجات والعبوات البلاستيكيّة والمعدنيّة، وعلب الكرتون، بالإضافة إلى الكرتون والورق المطبوع المستخدم لتعبئتها وتغليفها.


كما شمل القرار تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على الأكياس المستخدمة لتغليف التمور إلى 2 %، والكرتون المستخدم لتعبئة البيض إلى 4 %.


 




 

 


 

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