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الأحد، 02-06-2024 12:29 م

إطلاق أول مشروع للعملة الرقمية في قطر

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الوكيل الإخباري- أعلن مصرف قطر المركزي اليوم الأحد عن إطلاق مشروع للعملة الرقمية في قطر، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية اللازمة للمشروع.

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ووفقاً لمصرف قطر المركزي، فإن هذا المشروع الأول من نوعه في البلاد سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

 

وأكد في بيان اليوم أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية- في البلاد- والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقاً لأحدث التقنيات المتطورة.

 

وسيركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة وتعزيز التسوية ، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.

 

ويهدف هذا المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى تشرين الأول المقبل، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.

 

ويأتي هذا الإعلان وفق البيان تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.

 

وأكد المركزي القطري أنه وبموجب هذا المشروع يؤكد التزامه التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة.

بترا

 

 




 

 


 

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