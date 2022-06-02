إطلاق منصة للاستثمار بين الأردن والاتحاد الاوروبي بقيمة 2.5 مليار يورو

الوكيل الإخباري - كشف المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، اليوم الخميس، إنه التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، واطلقا معا منصة استثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، والتي من المتوقع أن تستفيد من استثمارات تصل إلى 2.5 مليار يورو.
واشاد فارهيلي خلال مؤتمر صحفي عقد في البحر الميت اليوم على هامش الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بدور الأردن كقوة استقرار في المنطقة وشريك سياسي واقتصادي مهم للاتحاد الأوروبي.
وأكد دعم الاتحاد الأوروبي للإطلاق الرسمي لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، إضافة إلى 25 مليون يورو للأمن الغذائي، و24 مليون يورو حماية اجتماعية للأسر الضعيفة.
Today, 🇪🇺Commissioner @OliverVarhelyi met with 🇯🇴Jordan Minister of Planning & International Cooperation Shraideh to discuss 🇪🇺#EU-🇯🇴#Jordan cooperation. Together they launched the EU-Jordan Investment Platform, which is expected to leverage up to €2.5 billion of investments. pic.twitter.com/V7fnLoPhJ7— EU NEAR🇪🇺 (@eu_near) June 2, 2022
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة