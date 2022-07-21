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الخميس، 21-07-2022 09:35 ص

إعادة تشغيل أنبوب غاز نورد ستريم 1 بين روسيا وألمانيا

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الوكيل الإخباري - أفادت تقارير إعلامية، أن الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" أعلنت عن أول تدفق للغاز الروسي إلى ألمانيا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

ونقلت مجلة "شبيغل" وصحيفة "إف.إيه.زد" اليومية عن تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أن شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" استؤنفت الخميس بعد أعمال الصيانة وعاد الغاز يتدفق مرة أخرى.

وفي وقت سابق، قال مصدران روسيان مطلعان على خطط التصدير إن تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 من المرجح أن تستأنف في الوقت المحدد، بعد الانتهاء من الصيانة المقررة لكن بأقل من طاقتها الكاملة.

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وكان خط الأنابيب نورد ستريم 1، الذي يمثل أكثر من ثلث صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، توقف لمدة 10 أيام من الصيانة السنوية في 11 يوليو.

وقالت المصادر الروسية إنه من المتوقع أن يستأنف خط الأنابيب العمل في الوقت المحدد لكن بأقل من طاقته البالغة نحو 160 مليون متر مكعب في اليوم.

وخفضت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة صادرات الغاز عبر خط الأنابيب هذا إلى 40 في المئة الشهر الماضي، مشيرة إلى التأخير في إعادة التوربينات التي كانت شركة "سيمنز إنيرجي" تعمل على صيانتها في كندا. ( سكاي نيوز)


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