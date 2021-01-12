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الثلاثاء، 12-01-2021 12:09 م

إغلاق كورونا يؤدي إلى تراجع أعداد المتسوقين في بريطانيا بنسبة 27.1%

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الوكيل الاخباري - أعلنت سبرينج-بورد للأبحاث، الاثنين، أن أعداد المتسوقين في المتاجر ومراكز التسوق والمنافذ الأخرى في أنحاء بريطانيا انخفض 27.1% الأسبوع الماضي.

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أجرعت الإحصائية ذلك إلى تأثير الإجراءات الجديدة الرامية لوقف انتشار كوفيد-19، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين الماضي بتطبيق إغلاق شامل جديد في إنجلترا، لاحتواء تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدلات قد لا تستوعبها بعض أقسام المنظومة الصحية.


وقالت سبرينج-بورد إن أعداد المتسوقين في أنحاء بريطانيا انخفضت 35 بالمئة مقارنة مع الأسبوع السابق في مراكز التسوق و26 بالمئة في الشوارع الرئيسية و21.3 بالمئة وفي مجمعات سلاسل التجزئة خارج المدن.


وأضافت أنه على أساس سنوي، كانت معدلات ارتياد وجهات البيع بالتجزئة في بريطانيا أقل 63.8 بالمئة مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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