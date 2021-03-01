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الإثنين، 01-03-2021 02:45 م

إفلاس أكبر شركة للطاقة في ولاية تكساس الأمريكية

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الطاقة الرائدة في ولاية تكساس الأمريكية Brazos Electric Power عن إفلاسها، وتقدمت بطلب إفلاس وحماية من الدائنين، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

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أدى الصقيع الشديد وتساقط الثلوج بكثافة في ولاية تكساس إلى اضطرابات في عمل شبكة الكهرباء في الولاية، ونتيجة ذلك حرم ملايين السكان كليا أو جزئيا من الكهرباء.

 

وفي ظل ذلك قامت شركات الطاقة القادرة على مواصلة العمل برفع الأسعار، وتلقى العديد من سكان الولاية فواتير كهرباء ضخمة.


وذكرت شبكة "سي إن إن" أن منظومة الطاقة في الولاية لمدة 3 - 4 أيام كانت على وشك الانهيار التام.


وأوضحت الوكالة أن التداعيات الناجمة عن العاصفة الثلجية أجبرت شركة Brazos Electric Power على التماس الحماية في المحكمة من المقرضين.

 

وقدرت الشركة حجم أصولها والمطالبات بما يتراوح بين مليار و10 مليارات دولار.


 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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