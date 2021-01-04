إقبال المستثمرين على المخاطرة يخفض الدولار

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان





قبع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين قرب المستوى المنخفض الذي سجله في منتصف عام 2018 بعد أن دفعت حالة التفاؤل في الأسواق العالمية المستثمرين إلى شراء العملات العالية المخاطر مثل اليوان الصيني، على الرغم من تجدد ارتفاع الإصابات بسبب جائحة فيروس كورونا.واتخذ الدولار مسارا هبوطيا بفعل أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة والعجز الهائل في الميزانية والتجارة الأمريكية والاعتقاد بأن تعافي التجارة العالمية سيقود العملات بخلاف الدولار للصعود.وسجل مؤشر الدولار أول خسارة سنوية له منذ 2017 العام الماضي، عندما انخفض 13% تقريبا عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات، بسبب حالة الذعر الناجمة عن ذروة وباء فيروس كورونا في مارس/ آذار.