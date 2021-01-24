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الأحد، 24-01-2021 04:06 م

بالرغم من تضرره بالوباء

إقليم خابي الصيني يقرر تحقيق نمو اقتصادي يفوق 10%

خاباي
الذهاب إلى المدرسة في مدينة ووهان


الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة إقليم خابي، وسط الصين، اليوم الأحد، أنها قررت تحقيق معدل نمو لإجمالي ناتجها الخام الداخلي لهذا العام يفوق 10%، وذلك رغم تأثرها الكبير بوباء كورونا خلال عام 2020.

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وقال وانغ تشاودونغ، الحاكم الإقليمي في خابي، إن هذا الإقليم الصيني، الذي كان أول وأكبر المتضررين في العالم بتفشي وباء كورونا خلال العام الماضي، لاسيما منطقة ووهان، تمكن خلال العام 2020 من تدارك الأضرار الاقتصادية، حيث استرجع ما يفوق 95% من مستوى إجمالي ناتجه الخام الداخلي، مقارنة بالعام 2019.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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