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الأحد، 06-11-2022 03:29 م

إلغاء زيادة التأمينات الاجتماعية في بريطانيا يدخل حيز التنفيذ

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الوكيل الإخباري - دخل إلغاء الزيادة المقررة في التأمينات الاجتماعية في بريطانيا بنسبة 1.25% حيز التنفيذ، اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن حكومة بوريس جونسون قدمت الزيادة في أبريل الماضي، وكان رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وزيرا للمالية حينها. وألغاها وزير المالية السابق كواسي كوارتنج الشهر الماضي.

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يعد إلغاء الزيادة أحد السياسات الاقتصادية القليلة التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس وكوارتنج، ولم يلغها وزير المالية الحالي جيريمي هانت، وظلت باقية مع رئيس الوزراء سوناك.


ووضع سوناك زيادة التأمينات، حينما كان وزيرا للمالية، من أجل دفع تكاليف الرعاية الاجتماعية والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية.


عند الإعلان عن إلغاء الزيادة، قالت وزارة المالية إن معظم الموظفين سيحصلون على تخفيض في مساهماتهم في التأمينات الاجتماعية مباشرة في رواتب شهر نوفمبر الجاري، رغم أن البعض ربما يتأخر حتى ديسمبر أو يناير المقبلين.   


وكان من المتوقع جمع حوالي 13 مليار جنيه إسترليني سنويا لتمويل الرعاية الاجتماعية، والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية الذي حدث نتيجة جائحة كوفيد-19.

 

البيان

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