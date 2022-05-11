إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار في إيران

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية مسعود مير كاظمي، أن سعر الصرف الرسمي المحدد بـ42 ألف ريال للدولار الأمريكي لم يعد ساريا، وذلك بحسب قانون الموازنة للسنة المالية الجارية.



وأوضح المسؤول، في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، أن كافة إيرادات الدولة سيتم بيعها بحسب تسعيرة الصرف في منظمومة "نيما " الإلكترونية (مخصصة لعرض المصدرين العملة الأجنبية وبيعها على المستوردين).



ويأتي ذلك في الوقت، الذي كانت التسعيرة الرسمية للدولار المحددة بـ42 ألف ريال تخصص لتغطية استيراد السلع الأساسية.



واستدرك ميركاظمي أن المرحلة الأولى من خطة إصلاح الدعم، لا تشمل الخبز والأدوية، مشيرا إلى أن حجم دعم السلع الأساسية يتخطى 20 مليار دولار سنويا.

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روسيا اليوم