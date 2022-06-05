إلغاء قيود كوروناوالتحول الرقمي يزيدان تسجيل الشركات في الأردن 24 %

الوكيل الإخباري - نمت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 24.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وبين مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي أن الدائرة استطاعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تسجيل 2183 شركة مقابل 1758 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة بمقدارها 425 شركة.



وعزا الزيادة في أعداد الشركات المسجلة إلى جملة من الأسباب في مقدمتها عودة النشاط الاقتصادي، خصوصا بعد إلغاء جميع القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا وتحديدا المتعلقة بمتطلبات السفر والتنقل والفحوصات المسبقة والحجر.



ولفت العرموطي إلى أسباب أخرى تتعلق بتسهيل إجراءات التسجيل والتحول الرقمي (اتمتة الخدمات) التي وصلت إلى أكثر من 95 % إذ يستطيع متلقي الخدمة استكمال إجراءات تسجيل الشركة دون الحاجة الى مراجعة الدائرة بشكل مباشرة باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة.



وكانت البنوك أعلنت في الأردن عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، بهدف الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة التي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات. ( الغد)

