الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش منازل في الخليل

مصر تتفق على تمويلات جديدة بـ3.5 مليار دولار لدعم أمن الغذاء والطاقة

أسعار الذهب محلياً اليوم

الطاقة توقع مذكرتي تفاهم لاستكشاف الذهب والنحاس

استشهاد أردنيين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني لدونيتسك خلال يوم

حركة البضائع المستوردة بحراً ترتفع 17.2% خلال الربع الأول من العام الحالي

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

العدوان :القوات المسلحة الاردنية ستشارك بـ 6 فرق خلال مسابقة المحارب الدولية السنوية - صور

تفاصيل انتحال 7 أشخاص لصفة رجال شرطة والتعدي على شخص في مصر

الأحد، 05-06-2022 09:46 ص

إلغاء قيود كوروناوالتحول الرقمي يزيدان تسجيل الشركات في الأردن 24 %

420225154330806056715


الوكيل الإخباري - نمت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 24.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان


وبين مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي أن الدائرة استطاعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تسجيل 2183 شركة مقابل 1758 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة بمقدارها 425 شركة.


وعزا الزيادة في أعداد الشركات المسجلة إلى جملة من الأسباب في مقدمتها عودة النشاط الاقتصادي، خصوصا بعد إلغاء جميع القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا وتحديدا المتعلقة بمتطلبات السفر والتنقل والفحوصات المسبقة والحجر.


ولفت العرموطي إلى أسباب أخرى تتعلق بتسهيل إجراءات التسجيل والتحول الرقمي (اتمتة الخدمات) التي وصلت إلى أكثر من 95 % إذ يستطيع متلقي الخدمة استكمال إجراءات تسجيل الشركة دون الحاجة الى مراجعة الدائرة بشكل مباشرة باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة.


وكانت البنوك أعلنت في الأردن عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، بهدف الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة التي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات. ( الغد) 


إقرأ ايضا
22214

نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي بقوة في مايو

niEWP

مصر تتفق على تمويلات جديدة بـ3.5 مليار دولار لدعم أمن الغذاء والطاقة

ذهب خاص

أسعار الذهب محلياً اليوم

398ac122-982a-4fc4-a79a-cad2a970e8e8

الطاقة توقع مذكرتي تفاهم لاستكشاف الذهب والنحاس

medium_2021-03-24-3e4e847552

حركة البضائع المستوردة بحراً ترتفع 17.2% خلال الربع الأول من العام الحالي

2022-06-04_19-36-27_712864

موسكو تتوقع قفزة كبيرة في أرباحها من صادرات الطاقة في 2022

أخبار متعلقة
تداعيات-كوفيد-19-على-المكافحة-الدولية-للإرهاب-البيولوجي

منتدى الاستراتيجيات: انخفاض مؤشر ثقة المستثمر للربع الرابع من العام الماضي

3ea7b98e-6104-4d45-b05b-a1c717f0ef5c

ميناء العقبة بالمرتبة 35 كأكثر الموانئ كفاءة في العالم

1604403843366

مراقب عام الشركات: عودة نتائج الشركات لطبيعتها قبل كورونا

348075479

الطاقة: دعم حكومي بـ30% للمواطنين على أنظمة السخان والخلايا الشمسية

image

العقبة الخاصة تشارك في سوق السفر العربي بدبي

1652172894597

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن والكونفدرالية الجزائرية