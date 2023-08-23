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الأربعاء، 23-08-2023 03:29 م

إنتاج الصلب العالمي يرتفع 6.6% في تموز الماضي

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات اتحاد الصلب العالمي، ارتفاع إنتاج الصلب عالميا بنسبة 6.6% في تموز الماضي على أساس سنوي إلى 158.5 مليون طن.اضافة اعلان


وأضاف الاتحاد في تقريره الشهري أن إجمالي الإنتاج العالمي للصلب - يضم 63 دولة - انخفض هامشيا بنسبة 0.1 % على أساس سنوي في السبعة أشهر الأولى من العام 1.103 مليار طن.

وتصدرت الصين الدول الأكثر إنتاجاً في فترة السبعة أشهر الأولى من العام بمقدار 626.5 مليون طن بارتفاع سنوي 2.5%.

وجاءت الهند بالمرتبة الثانية من حيث حجم الإنتاج بحجم 79.9 مليون طن، بارتفاع 9 % فيما حلت اليابان بالمرتبة الثالثة بحجم إنتاج بلغ 51.2 مليون طن بانخفاض 3.9%.

وحلت الولايات المتحدة بالمرتبة الرابعة بحجم 46.8 مليون طن بانخفاض 2.3 % وخامساً جاءت روسيا بحجم إنتاج 44.2 مليون طن بارتفاع 2.8%.

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