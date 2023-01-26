الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

استثناء مركبات موديل 2017 في ميناء العقبة من قرار حظر الاستيراد

السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين

قرار صادر عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء جنين

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للطلبة الأردنيين في نيوزيلندا- تفاصيل

الخارجية تستنكر حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف

تحويل السير المؤدي لتقاطع النهضة اعتباراً من فجر الجمعة

السفير الأردني في القاهرة ينعى الفايز

إذاعة الجامعة الاردنية تمنح فتى الزرقاء صالح برنامج عبر اثيرها

الجامعة الهاشمية تنعى الطالب منصور بسام الطهراوي

 
الخميس، 26-01-2023 01:36 م

إنتاج الصين من الذهب يرتفع 13 % في 2022

4474477


الوكيل الإخباري - تجاوز إنتاج الصين من الذهب 372 ألف طنًا في عام 2022، بزيادة قدرها 43065 طنا، أي بنسبة نمو 13.09 % على أساس سنوي.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية للذهب أن إجمالي استهلاك الذهب في الصين سجل 100174 طنًا خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته 10.63 % عن العام الأسبق.

وانخفض استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 8.01 % على أساس سنوي ليصل إلى 65432 طنًا، بينما انخفض الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 17.23%، بالمقارنة مع عام 2021 ليبلغ 25894 طنًا.

وفي عام 2022، ظل سعر الذهب عند مستويات عالية في السوق العالمية، وذلك بسبب عوامل مثل الأزمة الجيوسياسية، وجائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتصاعد التضخم. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
2102521-1980772825

عُمان تدشن إنتاج حقل بساط النفطي

2522

العملات الرقمية تنتفض

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

الركود والترقب يسطر على أسعار الذهب عالمياً

file

الدولار يقترب من أدنى مستوياته في 8 أشهر

التقشف-الاقتصادي

الأمم المتحدة تحذر الحكومات من التقشف

4 - Copy

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن الخميس

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ0A02S_L

الذهب يستقر عالمياً قبل صدور بيانات التضخم

لماذا-الألماس-أغلى-من-الذهب

مع ارتفاع الذهب عالمياً.. هل يكون الألماس بديلا للاستثمار ؟

social-card2-1024x512

2023.. تحليلات اقتصادية تتوقع أن يقف العالم على شفير الركود الكبير

ببلبب

هل يمكن أن يكون عام 2023 أفضل اقتصاديا؟

تتتت

كيف كان أداء الذهب عالمياً أمام الدولار في 2022؟

moved_LYNXMPEHB50GO_L

صعود مثير لعقود الطاقة الآجلة عالمياً ينذر بنهاية عام مأساوي