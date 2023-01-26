إنتاج الصين من الذهب يرتفع 13 % في 2022

الوكيل الإخباري - تجاوز إنتاج الصين من الذهب 372 ألف طنًا في عام 2022، بزيادة قدرها 43065 طنا، أي بنسبة نمو 13.09 % على أساس سنوي.اضافة اعلان
وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية للذهب أن إجمالي استهلاك الذهب في الصين سجل 100174 طنًا خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته 10.63 % عن العام الأسبق.
وانخفض استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 8.01 % على أساس سنوي ليصل إلى 65432 طنًا، بينما انخفض الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 17.23%، بالمقارنة مع عام 2021 ليبلغ 25894 طنًا.
وفي عام 2022، ظل سعر الذهب عند مستويات عالية في السوق العالمية، وذلك بسبب عوامل مثل الأزمة الجيوسياسية، وجائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتصاعد التضخم. ( سكاي نيوز
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