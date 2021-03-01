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الإثنين، 01-03-2021 03:32 م

إنتاج المصانع البريطانية ينمو في فبراير بأبطأ وتيرة منذ مايو

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الوكيل الاخباري - أظهر مسح اليوم الاثنين أن المصانع البريطانية سجلت أبطأ وتيرة نمو للإنتاج منذ مايو/أيار في فبراير شباط الماضي إذ إن الاضطرابات التي اعترت سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف المرتبط بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد-19 حد من القدرة على الاستجابة لزيادة متواضعة للطلبيات.

ونزل مكون الإنتاج في مؤشر آي.اتش.إس ماركت/سي.آى.بي.إس لمديري مشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.5 في فبراير/شباط من 50.7 في يناير وهو أقل مستوى منذ مايو.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا لمديري مشتريات القطاع الصناعي لأعلى مستوى في شهرين عند 55.1 من 54.1 في يناير/كانون الثاني وهي أكبر قليلا من الزيادة من التي وردت في القراءة الأولية عند 54.9.

لكن معظم الزيادة تعكس فترات تسليم أطول وتكاليف أعلى، وهما مرتبطتان تاريخيا بزيادة النشاط لكن في الآونة الاخير أضحتا تمثلان قيدا.

وقالت آي.اتش.إس ماركت "أعلنت الشركات عن تحسن الطلب في عدة أسواق.. ولكنها أشارت إلى أن التأثير الحالي لكوفيد-19 وتعقيدات الانفصال البريطاني ومصاعب الشحن يقيدون أيضا نمو طلبيات التصدير".

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المصدر : العربية


 




 

 


 

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