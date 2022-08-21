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الأحد، 21-08-2022 04:04 م

إنتاج النفط في ليبيا يرتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا

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الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، يوم الأحد، إن إنتاج خام النفط بلغ 1.211 مليون برميل يوميا.

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كانت المؤسسة، التي يقودها رئيس جديد عينته حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي، قد قالت إن الإنتاج بلغ 860 ألف برميل يوميا وإنها تسعى لزيادته إلى 1.2 مليون برميل خلال أسبوعين.


وسجلت صادرات الخام الليبية مستوى 1.2 مليون برميل يوميا في أوقات من العام الماضي أيضا.


وفي أواخر يوليو الماضي، استأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حينها، أنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين. ( سكاي نيوز )

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