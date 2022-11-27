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الأحد، 27-11-2022 10:42 ص

إنفاق أكثر من 9 مليارات دولار خلال الجمعة السوداء في أمريكا عبر الانترنت

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الوكيل الإخباري - بيّن تقرير اقتصادي أن المتسوقين الأمريكيين أنفقوا مبلغاً قياسياً يصل إلى 9.12 مليار دولار عبر الإنترنت يوم الجمعة السوداء، الذي انتهز فيه المستهلكون الخصومات الكبيرة لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع.

وأضاف التقرير إن الإنفاق عبر الإنترنت ارتفع 2.3 % خلال يوم الجمعة السوداء، وذلك بفضل المستهلكين الذين ترقبوا العروض في أيام التخفيضات الكبرى على المنتجات، على الرغم من أن التخفيضات بدأت في أوائل أكتوبر.

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وأضاف أنه كان من المتوقع أن يملأ المستهلكون المتاجر بعد أن أعاق الوباء التسوق داخل المتاجر على مدار العامين المنصرمين، ولكن المتاجر في صباح الجمعة السوداء جذبت مستهلكين أقل من المعتاد مع هطول أمطار متقطعة في بعض المناطق بالبلاد.


واتجه الأمريكيون إلى الهواتف الذكية لإجراء عمليات الشراء في العطلة، إذ أظهرت البيانات الصادرة أن التسوق عبر الهواتف مثل 48 % من جميع مبيعات الجمعة السوداء الرقمية. ( الاقتصادية )

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