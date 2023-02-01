إيرادات العراق النفطية تسجل 7.7 مليار دولار في كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - سجلت إيرادات العراق النفطية في كانون الثاني الماضي، حوالي 7.7 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وزارة النفط العراقية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء.

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وأضافت الوزارة أن الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أظهرت أن مجموع الصادرات النفطية في كانون الثاني الماضي بلغ حوالي 101.2 مليون برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد أكثر من 75.96 دولار.



وكانت صادرات النفط الخام العراقية قفزت في العام الماضي إلى أكثر من 115 مليار دولار، بزيادة حوالي 52 % عن العام السابق، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط. ( سكاي نيوز )

