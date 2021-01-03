الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 03:20 م

إيرادات قناة السويس تتراجع 3% في 2020

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كشفت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأحد، أن إيراداتها بلغت 5.61 مليار دولار في 2020، وانخفضت بنسبة 3% مقارنة بسنة 2019.

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وأشار رئيس الهيئة، أسامة ربيع، إلى أنه "قرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في العام 2021، وتجديد جميع الحوافز، والتخفيضات، التي تقررت في 2020 لبعض فئات السفن".


كما ذكر ربيع أن "سياسات التسويق ساعدت على صيانة معظم أحجام الشحن عبر القناة، والإيرادات، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أفرزته جائحة كورونا".


جدير بالذكر أن قناة السويس تعد "أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، ومصدرا رئيسيا لإيرادات الحكومة المصرية من العملة الصعبة".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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