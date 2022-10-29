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السبت، 29-10-2022 03:14 م

إيرادات قناة السويس تسجل 703.4 مليون دولار في تشرين أول

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الوكيل الإخباري - بلغت إيرادات قناة السويس 703.4 مليون دولار في شهر تشرين أول الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 27.2% أو 150.5 مليون دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر تشرين أول 2022 سجلت عبور 2117 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1847 سفينة خلال شهر تشرين أول من العام الماضي بفارق 270 سفينة بنسبة زيادة قدرها  14.6%.


وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية بلغ 126.5 مليون طن مقابل 112.3 مليون طن خلال شهر تشرين أول من العام الماضي بفارق 14.2 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.6%.


وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال الشهر الجاري ارتفاعاً على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي وأكبر حمولة صافية يومية للسفن العابرة في تاريخ القناة، وذلك يوم الثلاثاء 18 تشرين أول، حيث عبرت 90 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.2 مليون طن.


CNBC

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