السبت 02-01-2021
الوكيل الاخباري

إيرادات نفط العراق تهوي 85% عام 2020

ميسي يزف نبأ سارا لبرشلونة

الإعلان عن استكمال 4 مشاريع للباص سريع التردد اليوم

أجواء باردة نسبيا.. السبت

وزير التربية والتعليم : اتمنى ان يرجع الطلبة لمدارسهم

إنقاذ شخص علق بمدخنة في عمان !

حقيقة رفع أسعار البطاقات الخلوية بالاردن بنسبة 25 %

عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

حقيقة وقف صرف الزيادات على رواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة بالاردن

خبر حكومي سار حول انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابيّة بالاردن

السبت، 02-01-2021 09:32 ص

إيرادات نفط العراق تهوي 85% عام 2020

77-1-1200x675


الوكيل الاخباري- تراجعت قيمة صادرات العراق النفطية بنحو 85% عام 2020 نتيجة انخفاض الأسعار وحجم الصادرات بموجب اتفاق منظمة ”أوبك“ وشركائها لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار في مواجهة ضعف الطلب العالمي بسبب جائحة كورونا.

وأشار مدير عام شركة تسويق النفط ”سومو“ العراقية، علاء الياسري، في تصريحات نشرتها الصحف العراقية اليوم السبت، إلى أن حجم الإيراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة لعام 2020 بلغ 42 مليار دولار.

وأوضح أن العراق صدر ما يقارب 3 ملايين برميل يوميا بعد قرار التخفيض ضمن اتفاق ”أوبك“ وشركائها، متوقعا أن تشهد أسعار النفط تحسنا رغم السلالة الجديدة لكورونا.

اضافة اعلان
 

وبلغت إيرادات العراق حوالي 78.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض وصل إلى 85% العام الماضي، فيما بلغ متوسط سعر خام بحر الشمال برنت نحو 64 دولارا للبرميل مقابل 41 دولارا للبرميل عام 2020، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما تراجع حجم صادرات النفط العراقية بشكل كبير العام الماضي مقارنة مع عام 2019 عندما وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو نحو 3.95 مليون برميل يوميا.

وحقق العراق دخلا نفطيا مرتفعا عام 2018 بلغ أكثر من 84 مليار دولار بعد ارتفاع متوسط الأسعار إلى 71 دولارا للبرميل.

ويملك العراق خامس أكبر احتياط نفط في العالم بعد فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا وإيران، إذ يقدر بأكثر من 140 مليار برميل تكفيه ما يقارب 125 عاما بمعدل الإنتاج الحالي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520201317137436150119

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

5fef302d4c59b749f72ed751

خبراء : إنتاج الصين من الغاز الطبيعي سيفوق النفط في 2025

1

مصر توقع اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز

Untitled-1-132

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.4 مليون دينار

WhatsApp Image 2020-12-31 at 12.05.37 PM

دراسة إقليمية تكشف عن التحديات التي تعيق إدماج المرأة في مكان العمل

3202017215340642987402

قرار هام صادر عن مجلس الوزراء

أخبار متعلقة
1-158-1200x675

ارتفاع أسعار النفط عالميا

1113-1200x675 (1)

أسهم العقارات ترفع دبي مع صعود أغلب بورصات الخليج الرئيسة

1-153-1200x675

النفط يقلص خسائره بعد توقيع ترامب قانون المساعدات

فط

النفط يصعد بدعم تراجع المخزونات الأمريكية

ok-scaled-2-1200x675

أسعار النفط تهبط بعد تهديد ترامب بشأن التحفيز

159202

انخفاض أسعار النفط عالميا