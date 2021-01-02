إيرادات نفط العراق تهوي 85% عام 2020

الوكيل الاخباري- تراجعت قيمة صادرات العراق النفطية بنحو 85% عام 2020 نتيجة انخفاض الأسعار وحجم الصادرات بموجب اتفاق منظمة ”أوبك“ وشركائها لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار في مواجهة ضعف الطلب العالمي بسبب جائحة كورونا.



وأشار مدير عام شركة تسويق النفط ”سومو“ العراقية، علاء الياسري، في تصريحات نشرتها الصحف العراقية اليوم السبت، إلى أن حجم الإيراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة لعام 2020 بلغ 42 مليار دولار.



وأوضح أن العراق صدر ما يقارب 3 ملايين برميل يوميا بعد قرار التخفيض ضمن اتفاق ”أوبك“ وشركائها، متوقعا أن تشهد أسعار النفط تحسنا رغم السلالة الجديدة لكورونا.

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وبلغت إيرادات العراق حوالي 78.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض وصل إلى 85% العام الماضي، فيما بلغ متوسط سعر خام بحر الشمال برنت نحو 64 دولارا للبرميل مقابل 41 دولارا للبرميل عام 2020، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.



كما تراجع حجم صادرات النفط العراقية بشكل كبير العام الماضي مقارنة مع عام 2019 عندما وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو نحو 3.95 مليون برميل يوميا.



وحقق العراق دخلا نفطيا مرتفعا عام 2018 بلغ أكثر من 84 مليار دولار بعد ارتفاع متوسط الأسعار إلى 71 دولارا للبرميل.



ويملك العراق خامس أكبر احتياط نفط في العالم بعد فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا وإيران، إذ يقدر بأكثر من 140 مليار برميل تكفيه ما يقارب 125 عاما بمعدل الإنتاج الحالي.



