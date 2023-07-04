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الثلاثاء، 04-07-2023 04:44 م

إيران تدعو للتخلي عن الدولار

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الوكيل الإخباري- دعت إيران الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون للتخلي عن الدولار وكسر هيمنته على الاقتصاد العالمي، وجاء ذلك في أول تصريحات للرئيس الإيراني فور انضمام بلاده إلى المنظمة.

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وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "هيمنة الغرب تيسرها هيمنة الدولار، ومن أجل إنشاء نظام اقتصادي جديد من الضروري إزالة عنصر الهيمنة هذا في الممارسة العالمية".

ودعا الرئيس الإيراني الدول الأعضاء في المنظمة (روسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان) لاستخدام العملات الوطنية في التسويات بين الدول.

وأصبحت إيران اليوم عضوا رسميا في منظمة شنغهاي للتعاون، وكتعبير عن ذلك جرى رفع العلم الإيراني في مقر الأمانة العامة للمنظمة في بكين.

 

روسيا اليوم

 

 

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