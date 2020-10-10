إيران تستأنف التبادل التجاري مع العراق

الوكيل الإخباري- أعلن علي الموسوي نائب رئيس مؤسسة الاستثمار في منطقة اروند الحرة في إيران، استئناف منفذ "الشلامجة" مع العراق نشاطه التجاري صباح اليوم السبت بعدما أغلق يومي الخميس والجمعة.

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وقال في تصريح صحفي، إن "المنفذ أغلق يومي الخميس والجمعة بناء على طلب العراق ولم تتم أية عملية تبادل تجاري على هذه الحدود خلال هذين اليومين".



وأضاف: "بدأت عمليات تصدير السلع غير النفطية بما فيها المواد الغذائية والفواكه والخضروات والمواد البروتينية وكذلك تقديم الخدمات الفنية والهندسية على الحدود الدولية للمنفذ وفق اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب العراقي".

المصدر : روسيا اليوم

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