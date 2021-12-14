إيران تستعد لتصدير النفط إلى أوروبا

الوكيل الإخباري-أعلنت الشركة الوطنية للنفط في إيران عن تغير أساليب تسعير النفط الإيراني من مقياس "برنت" إلى المقاييس المعتمدة أوروبيا، ابتداء من العام القادم 2022.

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وجاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة "تسنيم" للأنباء اليوم الثلاثاء عن الشركة الإيرانية.

ويرى خبراء أن هذا الإجراء يعتبر مؤشرا عن قرب استئناف صادرات النفط الإيراني إلى الدول الأوروبية بعد انقطاعها بسبب العقوبات الأمريكية.



ويوم أمس أعلنت إيران عن زيادة في أسعار نفطها للمشترين الآسيويين، وحددت سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الخفيف لهؤلاء المشترين عند 3.10 دولار فوق متوسط خامي عمان/دبي لشهر يناير 2021.



روسيا اليوم

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