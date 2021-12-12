الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

يوم طبي مجاني في الطفيلة غدا

الملك يوجه بضرورة التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع فرنسا

القانونية النيابية تواصل الاستماع لآراء المختصين حول التعديلات الدستورية

مالية النواب تحيل عددا من المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ارتفاع الوفيات ونسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

مصادر تكشف كواليس لقاء الملك برؤساء اللجان النيابية

مواطنون يتسائلون: لماذا تلزم الموظفات الحوامل والمرضعات على توقيع إخلاء مسؤولية عند تلقي لقاح كورونا؟

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

أردنية العقبة تستضيف فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إيراسموس بلس

الأحد، 12-12-2021 02:16 م

إيران تطلق عملتها الرقمية الخاصة قريبا

OIF (1)


الوكيل الإخباري-أعلن حاكم المصرف المركزي الإيراني، علي صالح آبادي، اليوم الأحد، أنه "سيتم إطلاق العملة الرقمية الوطنية قريبا بصورة تجريبية".

اضافة اعلان

وخلال اجتماع مع رؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول المجاورة، قال علي صالح آبادي: "في ما يتعلق بتحرير مصادرنا من العملات الصعبة، تم اتخاذ تدابير جيدة، وتضاعفت قدرات المصرف المركزي على إدارة سوق الصرف الأجنبي".


وأضاف آبادي: "المصرف المركزي يعمل بجدية على تسهيل تامين النقد الأجنبي من صغار المصدرين، بالتعاون مع الجهات المختصة و من خلال آليات محددة".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202189726286403432

تعويضات التأمين الطبي من شركات التأمين ترتفع لـ 30.2%

ذهبببب

أسعار الذهب محليا

50787_large

توجه لتمديد إعفاءات الشقق والعقار من الرسوم والضريبة

unnamed

المناطق الحرة: إقبال جيد على شراء "الهايبرد" قبل ارتفاع الضريبة

حقل-نفط-800x549

تركيا تعلن عن اكتشاف حقل نفط قرب حدود سوريا

61b49f354236041cb53f4c30

وزيرة مصرية: 3.4% نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا في 2021