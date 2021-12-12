إيران تطلق عملتها الرقمية الخاصة قريبا

الوكيل الإخباري-أعلن حاكم المصرف المركزي الإيراني، علي صالح آبادي، اليوم الأحد، أنه "سيتم إطلاق العملة الرقمية الوطنية قريبا بصورة تجريبية".





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وخلال اجتماع مع رؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول المجاورة، قال علي صالح آبادي: "في ما يتعلق بتحرير مصادرنا من العملات الصعبة، تم اتخاذ تدابير جيدة، وتضاعفت قدرات المصرف المركزي على إدارة سوق الصرف الأجنبي".



وأضاف آبادي: "المصرف المركزي يعمل بجدية على تسهيل تامين النقد الأجنبي من صغار المصدرين، بالتعاون مع الجهات المختصة و من خلال آليات محددة".



روسيا اليوم