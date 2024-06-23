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الأحد، 23-06-2024 01:42 م

إيران تعلن تصدير النفط إلى 15 دولة وتضاعف صادراتها رغم العقوبات الأمريكية

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الوكيل الإخباري- صرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، بأن "طهران تصدر حاليًا النفط الخام إلى 15 دولة حول العالم". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمس السبت، مع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، وفقًا لوكالة "إيران برس".

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وأكد أوجي في مقابلة مع "إيران برس"، أن "البلاد حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير قطاعها النفطي، حيث تم توقيع عقود بقيمة 23 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، وهذا ضعف عدد العقود الموقعة في العقد الأول من القرن الـ21".


وأردف أوجي قائلًا: "نحن قريبون من الوضع قبل فرض العقوبات القاسية، وليس لدينا مشكلة في تلقي أموالنا".


وأضاف: "اليوم، تضاعفت صادراتنا النفطية ثلاث مرات مقارنة ببداية إدارة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، كما زاد تحويل الإيرادات من الصادرات النفطية إلى البلاد".
تأتي تصريحات وزير النفط الإيراني في الوقت الذي فرضت فيه أمريكا عقوبات على إيران، بغرض تقييد صادراتها النفطية. ومع ذلك، أكد جواد أوجي أن "إيران وجدت طرقًا للتحايل على هذه العقوبات ومواصلة صادراتها النفطية".

سبوتنيك

 




 

 


 

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