الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

عمّان تتصدر بيوعات الأراضي والعقارات في 2021

وفيات الأربعاء 12-1-2022

الدفاع المدني: التعامل مع 1439 حادثا خلال 24 ساعة

كازاخستان تشدد الرقابة على تهريب الأموال خارج البلاد

دفعة واسعة من المدعوين لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

وفاة سائق صهريج غاز مسال بحادث تدهور على "الصحراوي"

سلاح البحرية الروسي يحصل على كاسحات جليد جديدة

الجيش الروسي أجلى أكثر من ألفي شخص من كازاخستان

إيران تنوي استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية

الصبيحي: 18% نسبة المتقاعدات من الضمان الاجتماعي

الأربعاء، 12-01-2022 08:43 ص

إيران تنوي استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية

61de6e174c59b7632876a498


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، أنها اتفقت مع المصرف المركزي، على اعتماد العملات المشفرة في التجارة الخارجية.

اضافة اعلان

 

وفي هذا السياق، قال علي رضا بيمان باك، نائب وزير الصناعة والتجارة: "في الآونة الأخيرة، أصبح استخدام "blockchain"، أو سلسلة الكتل المشفرة والعملات المشفرة، ضمن الأساليب المتبعة للتسويات المالية وآليات الدفع.. نحن اتفقنا مع المصرف المركزي الإيراني على اعتماد هذه الأساليب في التجارة الخارجية".

وأضاف علي رضا بيمان باك: "نحن ننظر إلى العملات المشفرة كأداة لتطوير التجارة الخارجية، وندعو التجار الإيرانيين، ومن يقوم بتصدير السلع، إلى استخدام أي عملة مشفرة يمكنه استغلالها لشراء البضائع".

وأكمل: "سنبدأ باستخدام هذه الأساليب في التبادلات التجارية في غضون الإسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، ونتوقع تحقيق نمو بنسبة 10% في الصادرات غير النفطية باعتماد هذه الأساليب".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
نفط3

أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها عالميا

8907ba5aede93a7ca4d8ded1942ac4de

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار الأميركي واليورو

60f5bf8fe9299

"تجارة الأردن": تخفيض التعرفة الجمركية يطبق مع دول لم يوقع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة

ffe1e167bbc54870838a1f9b2eec01fd

ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل توقف صعود السندات الأميركية

5e9da4e5423604727610bbc1

ارتفاع اسعار النفط عالمياً

thumbs_b_c_6e1abee773e239dd28f625d5fa05e4b1

واشنطن تتعهد بتقديم أكثر من 300 مليون دولار لأفغانستان

أخبار متعلقة
61dd4f194236042ea94bd6bf

ارتفاع نشاط التعدين السعودي إلى أعلى مستوى خلال 19 شهرا

df7b4199-baa4-4357-92e7-6f9cd8029208

أسعار الذهب الثلاثاء 11/ 1/ 2022

thumbs_b_c_1fde543bbb1bb54758d738bd705c2a12

المغرب يدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة

2856941-1975758329

الذهب يرتفع مرة أخرى ويتعافى بعد خطة البنك الفيدرالي التناقصية

الاتجاه-صرف-الدولار

تراجع الدولار الأميركي عالميا