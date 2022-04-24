الأحد 24-04-2022
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الأحد، 24-04-2022 02:35 م

إيران: صادراتنا للصين فاقت 4 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر

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الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية أن صادرات البلاد للصين سجلت 4.119 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية الماضية، أي في الفترة بين 20 ديسمبر 2021 و20 مارس 2022.

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ونقلت وكالة "فارس" عن روح الله لطيفي تصريحه اليوم الاحد، بأن الصادرات الإيرانية للصين بلغت 7.676 مليون طن بقيمة 4.119 مليار دولار بنمو كمي 24 بالمئة وسعري 58 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف المتحدث أن إيران استوردت من الصين 1.202 ألف طن من السلع بقيمة 4.336 مليار دولار بنمو كمي 27 بالمئة وسعري 53 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 

روسيا اليوم

 

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