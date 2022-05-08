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الأحد، 08-05-2022 10:26 ص

إيران: وضعنا الاقتصادي قد يصبح على نحو لا يطاق

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الوكيل الاخباري- قالت نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، أنيسة خزعلي،  إن الوضع الاقتصادي في بلادها صعب حالياً وقد يكون في المستقبل صعبا جداً ولا يمكن أن يطاق.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، مساء امس السبت، عن خزعلي قولها في المؤتمر الوطني لرؤساء الجامعات الطبية في مشهد شمال شرق إيران ”نحن في وضع اقتصادي صعب في الوقت الحالي، وقد يصبح الوضع شديد الخطورة ولا يطاق في المستقبل“.

وبررت خزعلي خطط الحكومة الإيرانية لرفع النمو السكاني في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية تمر بها البلاد، مضيفة أن ”شيخوخة السكان مكلفة وخطيرة للغاية“.

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ارم

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