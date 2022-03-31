الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 03:05 م

إيطاليا: التضخم في مارس بلغ مستوى لم يسجل منذ عام 1991

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الوكيل الاخباري- أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن التضخم يستمر بالارتفاع والتسارع للشهر التاسع على التوالي، حيث ارتفع إلى نسبة 6.7٪ في مارس، وهو مستوى لم يسجل منذ يوليو عام 1991.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء "إستات" إن "هذا الشهر أيضا، أدت أسعار سلع الطاقة غير الخاضعة للرقابة إلى مزيد من الارتفاع، لكن التوترات التضخمية تستمر بالانتشار مع نمو أسعار ما يسمى بعربة التسوق، والتي تسارعت بنحو نقطة مئوية واحدة، لتصل إلى نسبة 5٪".

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن "ما ساعد على احتواء هذه التوترات، هو أسعار الخدمات التي تظل ديناميكياتها مستقرة على أساس سنوي بنسبة 1.8٪، بينما سجلت أسعار السلع الآن نموا مزدوج الرقم بنسبة 10.2٪".

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روسيا اليوم


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