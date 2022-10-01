إيطاليا اليوم بلا غاز روسي

الوكيل الاخباري- قالت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" إنها تلقت إشعارا من شركة "غازبروم" الروسية بأنها لن تتمكن من إمدادها بالغاز بالكميات المطلوبة في الأول من أكتوبر بسبب استحالة العبور عبر النمسا.



وجاء في بيان الشركة الإيطالية: "أخطرتنا غازبروم أنها لا تستطيع تأكيد وإمداد كميات الغاز المطلوبة اليوم بسبب إعلان استحالة نقل الغاز عبر النمسا. وبالتالي، فإن تدفق الغاز الروسي المتجه إلى إيني عبر نقطة تفتيش تارفيسيو سيكون عند مستوى الصفر".



ونوه البيان بأن الشركة (إيني) ستعلن عن أي معلومات جديدة في حال تم استئناف الإمدادات.

اضافة اعلان

روسيا اليوم