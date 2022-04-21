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الخميس، 21-04-2022 12:41 م

إيطاليا تخفض المدة التي تحتاجها لوقف شراء الغاز الروسي إلى النصف

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الوكيل الاخباري- أعلنت إيطاليا تخفيض المدة التي تحتاجها لوقف شراء الغاز الروسي إلى النصف، حيث قامت بتحديدها بـ18 شهرا.

وقالت الحكومة الإيطالية إنها ملزمة "أخلاقيا" بوقف شراء الغاز الروسي لأن المدفوعات تمول حرب أوكرانيا.

وفي مسعى لتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي القادم من روسيا، وقعت إيطاليا الأسبوع الماضي، اتفاقيتي غاز، الأولى مع الجزائر، والثانية مع مصر.

كانت وكالة "بلومبرغ" قد كشف أمس، أن إيطاليا سترفض شروط روسيا حول سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إليها بالروبل، إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي ذلك انتهاكا للعقوبات المفروضة على روسيا.

وبحسب مصادر "بلومبرغ" فإن الاتحاد الأوروبي خلص خلال التقييم الأولي إلى أن شروط الدفع الروسية (بالروبل) تشكل انتهاكا واضحا للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو،.

وتنتظر إيطاليا بروكسل لاستكمال مراجعتها القانونية قبل اتخاذ أي إجراء.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا".

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