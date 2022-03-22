الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

%26.6 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى السادسة مساء

المستقلة للانتخاب تكشف نسبة التصويت لغاية 5:30 مساء.. ونصف مليون شاب وفتاة أدلوا بأصواتهم

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني

توضيح حول تأخير دوام مدارس غداً الاربعاء

مستجدات المنخفض الذي سيؤثر على الاردن واماكن تساقط الثلوج

%24 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الخامسة مساء

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو هديب

وزير العمل يوجه رسالة لمنشآت القطاع الخاص حول مشاركة العاملين لديها في الانتخابات

الأمن: لم تسجل أي مشاجرات أو أعمال شغب أثرت على الانتخابات وعملية الاقتراع مستمرة ولم تتوقف

الحواتمة: لا تهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين

الثلاثاء، 22-03-2022 04:14 م

إيطاليا وهولندا تجمدان أرصدة روسية بـ 1.2 مليار يورو

image_750x_6239bfb91afbf


الوكيل الاخباري- جمدت كل من إيطاليا وهولندا أرصدة روسية بقيمة 1.2 مليار يورو، وقالت وزارة المالية الهولندية، اليوم الثلاثاء، في خطاب للبرلمان، إنها جمدت أصولا ومعاملات روسية بقيمة 392 مليون يورو (431.24 مليون دولار) حتى 21 مارس، وفق ما نقلته "رويترز".

في وقت سابق، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، إن بلاده جمدت أصولا بحوالي 850 مليون يورو تعود ملكيتها لأثرياء من النخبة الروسية الحاكمة تتمثل في يخوت وشقق وحسابات مصرفية في فرنسا في أعقاب غزو أوكرانيا.

ويعني تجميد الممتلكات من الناحية العملية أنه لم يعد بإمكان أصحابها "استخدامها أو بيعها أو استثمارها". إلا أن مصادرتها لا تعني في المقابل أن تصبح مملوكة للدولة، أو أن تتصرف فيها بأي شكل من الأشكال، إذ إن مصادرة الأصول تتطلب وجود جريمة جنائية.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية، ردت عليها روسيا بعقوبات مضادة.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
czo4ODoiaHR0cHM6Ly93d3cuY25iY2FyYWJpYS5jb20vZmlsZXMvbmV3cy9ncm91cDQ3L3ByZXZpZXcvOTUxNjctNjFlMjc4M2U0MjM2MDQ1NTc2MGEzNjc3LmpwZyI7

مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب يرتفع 3.6% في فبراير

6239aebd4c59b7349330832f

بعد الارتفاع.. أسعار الذهب الأسود تعود إلى المنطقة الحمراء

1624363864913165100

تراجع عجز الميزانية البريطانية

623999aa4236041d3e31516c

المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

190485Image1

تراجع الين واليورو بسبب احتمال رفع الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس

inbound565498706207431676

اتفاق أوروبي مرتقب على خطة شراء مشترك للغاز والهيدروجين

أخبار متعلقة
e3b7457bfd72e2332943074d7dfbf9dd

4 دول أوروبية تدعو لوضع استراتيجية لحماية أمن الطاقة

62355f674c59b74cbb2354f7

إيطاليا تفرض ضرائب على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة