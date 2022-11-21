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الإثنين، 21-11-2022 10:14 ص

ابو سويلم يطالب بحوافز لدعم مؤسسات قطاع الانشاءات ومواد البناء التجارية

كتله التاجر


الوكيل الإخباري - أكد عضو كتلة (التاجر)، المترشحة لخوض انتخابات غرفة تجارة عمان أمجد محمد السويلميين (ابوسويلم)، أن قطاع الانشاءات ومواد البناء من القطاعات المهمة والرئيسية التي تحرك عجلة الاقتصاد.اضافة اعلان


وقال أبوسويلم أن القطاع وبالرغم من أهميته الاقتصادية الا أن أعمال الشركات والمؤسسات الأنشائية التجارية لا زالت منذ سنوات تواجه صعوبات كبيرة تعمقت كثيرا خلال جائحة فيروس كورونا،  داعيا لأطلاق حزمة تحفيزية خاصة لإنقاذه وضرورة وضعه ضمن اولويات وخطط الحكومة.

ودعا ابو سويلم إلى ضرورة تسريع انجاز رخص البناء في امانة عمان الكبرى واعادة النظر برسوم تسجيل الاراضي والشقق ومراجعة موضوع القيمة التقديرية في دائرة الاراضي والمساحة وبما يحفز دوران عجلة النشاط، إلى جانب تخفيض ضريبة المبيعات على السلع ومدخلات الانتاج وبخاصة مادتي الحديد والاسمنت.

ولفت الى ان كتلة (التاجر) ستعمل على تعزيز العمل المشترك ما بين الغرفة وجمعية مستثمري قطاع الاسكان  للوصول الى وسائل تضمن الدفاع عن مصالحه وتسهم في حل المشاكل التي تواجهه والعمل المشترك لمراجعة الأنظمة والتشريعات وكافة التعليمات الناظمة لعمل قطاع الإسكان وتحسينها.

واكد ابو سويلم  حرص كتلة (التاجر) على العمل على ترسيخ مبدأ التشاركية مع مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الإسكان والعقار، الأكثر تشغيلا للمهن التجارية والصناعية والفنية وللأيدي العاملة وأحد الروافد الأساسية للاقتصاد ويقود عجلة نموها وأزدهار أعمالها وديمومتها.

ولفت ابو سويلم الى اهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى من اجل تشجيع المستثمرين وتحفيز المغتربين الاردنيين على شراء الشقق ولا سيما ذات المساحات الصغيرة من خلال تقديم حزمة من الحوافز بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وتضم كتلة التاجر، التي يرأسها خليل محمد الحاج توفيق، كلا من: محمد أسامة طهبوب، وفلاح فتحي الصغير، وعلاء قاسم ديرانية، ونبيل محمد الخطيب، والدكتور جهاد سالم المعاني وأمجد محمد السويلميين (ابو سويلم)، وبهجت محمد حمدان، وخطاب محمد البنا.

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