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الأحد، 08-05-2022 12:57 م

ابو عاقولة: تأخر وصول بواخر بضائع بعد إغلاق ميناء شنغهاي الصيني

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الوكيل الإخباري - توقع نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله ابو عاقولة، أن ترتفع أجور شحن البضائع، وأن يتأخر وصول عدد من البواخر بسبب الإغلاقات التي حدثت في ميناء شنغهاي الصيني أكبر ميناء حاويات في العالم. 

وبيّن ابو عاقولة لـ " الوكيل الإخباري" أن السلطات الصينية فرضت شروطاً على البواخر وعلى الشاحنات بسبب تفشي وباء كورونا، منوهاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تأخر وصول عدد من البواخر.

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وأشار إلى أن العديد من البواخر المُتجهة إلى الأردن خرجت من الميناء قبل إعلان الاغلاقات، منوهاً إلى أن بواخر أخرى قد تتاخر بسبب التكدس الذي حدث في الميناء.


وشهدت مدينة شنغهاي في 27 أذار الماضي إغلاقا مفاجئا لسكان المدينة البالغ عددهم 26 مليونا بعد أن كشفت الاختبارات الجماعية عن إصابات واسعة النطاق بفيروس كورونا.

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