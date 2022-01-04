ابو عاقولة: تمديد أمر الدفاع 31 كان سبباً في عدم رفع أسعار السلع

الوكيل الإخباري - قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، إن قرار الحكومة بشأن تمديد أمر الدفاع 31 المتعلِّق بتحديد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى الأردن، كان سبباً أساسياً في عدم رفع أسعار السلع المستوردة على المواطن.



وبين أبو عاقولة لـ "الوكيل الإخباري" ان القرار خفّف من كلف الشحن عن الحاويات التي تصل عبر ميناء العقبة، مضيفا أنه لو لم يتم تمديد أمر الدفاع 31 لكان التاجر يدفع 12 ألف دولار عن كل حاوية.

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