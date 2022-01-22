السبت 22-01-2022
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السبت، 22-01-2022 10:34 ص

ابو عاقولة: حركة نقل البضائع لم تتأثر بمحاولات التهريب على الحدود الشمالية

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الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، إنه لم ترد أي ملاحظات أو شكاوى من سائقي الشاحنات خلال دخولهم وخروجهم من الأردن إلى سوريا ولبنان والخليج.

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وبيّن أبو عاقولة لـ " الوكيل الإخباري" أن الأحداث الأمنية التي تقع على الحدود الأردنية السورية، وعمليات التهريب التي تتصدى لها القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي" ، لم يؤثر على انسيابية نقل وتوريد البضائع "الترانزيت أو التجارة البينية" مع دمشق. 


وأشار، إلى أن حركة الشاحنات يومية بين البلدين، خاصة حركة الترانزيت التي تمر من الأردن إلى سوريا ثم إلى لبنان أو الخليج. 


وأوضح، أن هناك توقعات بأن يرتفع حجم تجارة الترانزيت ليزيد عن 1000% خلال الفترة المقبلة، مشيراً بذات الوقت إلى أن التجارة البينية مع دمشق ما زالت ضعيفة بسبب بعض القيود المفروضة على البضائع والسلع.


كما توقع أبو عاقولة، أن يزيد حجم نشاط الشحن البحري في ميناء العقبة، مشيراً إلى أن الكثير من شركات التخلص السورية قررت التحول لنقل وتوريد البضائع عبر ميناء العقبة، والاستغناء عن الموانئ في اللاذقية وطرطوس، لتوفير الوقت والكلفة. 

وسبق ان أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الحدود الشمالية للأردن أصبحت مستهدفة من تجار المخدرات. 

 

وكانت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أعلنت الأسبوع الماضي تغيير قواعد الاشتباك على المناطق الحدودية الشمالية الشرقية، للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب،

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