ابو علي: نمو تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات 8 %

الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن مجموع تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت ما مقداره 1.334 مليار دينار. اضافة اعلان





وأشار أبو علي، إلى أنه بلغت التحصيلات خلال نفس الفترة من العام الماضي2021 1.246 مليار دينار بزيادة مقدارها 98 مليون دينار، منوهاً إلى أنه بذلك تكون نسبة الزيادة في التحصيلات خلال الربع الأول من العام ‏الحالي عن نفس الفترة من عام 2021 ما نسبته 8%.‏‎ ‎



وقال أبو علي إن سبب زيادة الإيرادات الضريبية خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي هو نتائج التعافي الاقتصادي وعودة القطاعات الاقتصادية لممارسة دورها في الاقتصاد الوطني المستدام.



وأوضح أن النمو في الإيرادات شمل كل من ضريبتي الدخل والمبيعات، حيث بلغت تحصيلات ضريبة الدخل خلال الربع الأول من العام الحالي 346 مليون دينار في حين كانت خلال الربع الأول من العام الماضي 2021 ما مقداره 277 مليون دينار أي بنسبة نمو 25%.



وأضاف أنه بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي 998 مليون دينار في حين كانت خلال الربع الأول من العام الماضي 968 مليون دينار بزيادة نسبتها 3%.



وبين أبو علي إلى أن نسبة الزيادة في ضريبة الدخل خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغة 25% تشير الى ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة للشركات والمنشآت والمؤسسات خلال عام 2021 والربع الأول من العام الحالي 2022 نتيجة عودة القطاعات الاقتصادية للإنتاج بطاقتها الطبيعية وتحسن نشاطها الإنتاجي والتصديري.

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