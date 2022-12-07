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الأربعاء، 07-12-2022 08:03 م

اتحاد الغرف السعودية: 1.2 تريليون ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين

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الوكيل الاخباري- أشار اتحاد الغرف السعودية إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية 1.2 تريليون ريال سعودي، بواقع 320 مليار دولار.

وأكد الاتحاد أن ذلك يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتنوع وتعدد الفرص التجارية والاستثمارية لدى البلدين.

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ونوه في تقرير اقتصادي أصدره بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، للمملكة، بالعلاقات الاقتصادية السعودية الصينية المتنامية وآفاقها الواعدة في ظل الإرادة السياسية الداعمة مما يوفر فرصا واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.

وأشاد التقرير بالعلاقات الاقتصادية السعودية الصينية، والتي تعد نموذجا دوليا يحتذى به في التعاون المثمر البناء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، واستناد تلك العلاقة لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية الصينية المشتركة ورؤية 2030 ومبادرة" الحزام والطريق"، فضلا عن مجلس الأعمال السعودي الصيني الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى فرص التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين في ظل مبادرة "الحزام الاقتصادي وطريق الحرير" الصينية، التي تنسجم في كثير من جوانبها مع رؤية 2030 من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة لربط قارات العالم وجعلها مركزا لوجستيا عالميا، مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين ويساعد في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حد سواء.

 

روسيا اليوم

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