اتفاقية تعاون بين صناعة الأردن وصناعة مكة المكرمة

الوكيل الإخباري - وقعت غرفتا صناعة الأردن وصناعة مكة المكرمة، اتفاقية تعاون مشترك، خلال زيارة الوفد الاقتصادي الصناعي الأردني، برفقة وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، وبمشاركة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وأكثر من 50 شركة صناعية أردنية.

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وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، بحث الوفد الأردني في مكة توظيف الفرص الاقتصادية بين البلدين، من خلال اتفاقات تجارية تضمن مبدأ الربح للطرفين، إضافة إلى إمكانية زيادة عـدد تأشيرات الترانزيت للشاحنات الأردنية المتجهـة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واسـتثناء الأردن مـن خـطـط الإحـلال للمنتجـات المستوردة التي تعمـل عليهـا السـعودية، وإيجاد آليات لمسـاعدة القطـاع الصـناعي مـن خـلال دعـم التواصـل مـع الأسـواق الكبرى مثل (اللولـو، وابـن العثيم، والباندا، وابـن داوود) وغيرها من خلال الوكلاء التجاريين في السعودية.



وأكد الطرفان أهمية دعـم فـكـرة إطـلاق تكامـل صـناعي تجـاري وائتلافات استثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين وفـتـح قنـوات تواصـل أكـبـر مـن خـلال السفارة السعودية في الأردن فيما يخص القرارات الحكومية السعودية ذات البعد التجاري.



وبحث الوفد أيضاً، تنمية واقع الصادرات الوطنيّة الى السعودية، خاصة أن الاستثمارات السعودية في الأردن بلغت قيمتها نحو 10 مليارات دولار مـع نهايـة عـام 2019، ما يؤكد تبؤه موقعـاً متقـدماً في قائمـة المستثمرين في الأردن مـع حـجـم اسـتثمار كبير في قطاعـات النقـل والبنية التحتية والطاقـة والقطـاع المـالي والتجـاري وقطاع الإنشاءات السياحية.



وقبل ذلك، استضاف اتحاد الغرف السعودية، الوفد الأردني، بحضور مساعد وزير التجارة السعودي بدر الهداب والنائب الأول لرئيس الاتحاد المهندس طارق الحيدري وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين.



وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص في الوفود الخارجيّة تعظم الفرص والنتائج، مشيداً بالزيارة إلى مكة المكرمة، لما لها من نتائج إيجابية وواعدة مستقبلا.



وأعلن الجغبير تعيين ضباط ارتباط في الغرف الصناعية في الأردن لمتابعة مخرجات التفاهمات التي تمت خلال زيارة الوفد الاقتصادي إلى السعودية، لافتاً إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين كلا القطاعين الخاص في البلدين، حيث جاءت كحصيلة الاجتماعات التي تمت خلال زيارة الوفد إلى الغرف الصناعية والتجارية في السعودية.

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