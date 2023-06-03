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السبت، 03-06-2023 01:29 م

اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الدولي بـ 122 مليون دولار

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الوكيل الاخباري - وقّعت تونس على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي بقيمة 377 مليون دينار تونسي (حوالي 122 مليون دولار)، لمشروع دعم استغلال عدد من منشآت التطهير "معالجة المياه المستعملة" بعدد من المحافظات التونسية.

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وتبلغ التكلفة الإجمالية لاتفاقية التمويل التي وقعها وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، وممثل البنك الدولي في تونس أليكسندر أروبيو، نحو 1.7 مليار دينار، يتم تنفيذها على مدى 10 سنوات.


ووافق البنك الدولي على استئناف الشراكة مع تونس بعد أن علقها بشكل مؤقت في مارس الماضي بسبب تصريحات صدرت من الرئيس قيس سعيد بشأن مهاجرين أفارقة وصفها البنك بأنها عنصرية.


وتشمل الأولويات العاجلة لبرنامج الشراكة الجديد الدعم المباشر للأسر الأكثر تضررا، وضمان وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.


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