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الثلاثاء، 05-01-2021 12:32 م

اتفاقية قرض ياباني جديد للأردن بـ 300 مليون دولار نهاية 2021

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الوكيل الإخباري - تبدأ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اعتبارا من العام الحالي 2021، صياغة برنامج قروض ميسرة جديد، يصل قيمته إلى 300 مليون دولار أميركي، تعهدت به حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن في عام 2019، بحسب مسؤول المشاريع ومستشار القطاعات الاقتصادية والمالية في جايكا/ الأردن، رباح الشنطي.

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وتوقّع الشنطي، في تصريح صحفي، "توقيع اتفاقية القرض الجديد مع الحكومة الأردنية نهاية العام الحالي"، مضيفا أن "القرض سيكون لدعم الموازنة العامة وعلى الأغلب من نوع قروض سياسة الانماء".


وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن "يتم صرف القرض على 3 دفعات متساوية خلال فترة ثلاث سنوات (بواقع دفعة كل سنة) بموجب استيفاء الحكومة الأردنية لجميع متطلبات الحصول على كل دفعة".


وأوضح الشنطي أن "الحكومة اليابانية تعهدت خلال مؤتمر لندن 2019، أن تقدم من خلال جايكا تمويلا على شكل منحة بسقف 100 مليون دولار لمشاريع سيتم الاتفاق عليها مع الحكومة الأردنية".


 




 

 


 

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