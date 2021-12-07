اتفاق أردني تونسي للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بعد تسجيله 19.8 مليون دولار

الوكيل الاخباري - التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف محمود الشمالي السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي لبحث عدد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين.



كما تم بحث الترتيبات الخاصة بعقد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة المتوقعة خلال الربع الأول من العام 2022 في عمان وعلى أجندتها ملفات شاملة للارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها.

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وأكد الشمالي على أهمية العمل المشترك للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين الذي مازال متدنيا وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما حيث يولي الأردن أهمية كبيرة لشراكاته الاقتصادية مع البلدان العربية ودعم أطر التعاون وتحقيق التكامل فيما بينها في العديد من المجالات.



و بلغ حجم الصادرات الأردنية الى تونس للعام (2020) ما قيمته (5.9) مليون دولار والواردات منها حوالي (13.9) مليون دولار وبحجم تبادل تجاري (19.8) مليون دولار فقط.