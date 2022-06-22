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اتفاق أردني سعودي على تعزيز التعاون الاقتصادي

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الأربعاء، 22-06-2022 01:29 م

اتفاق أردني سعودي على تعزيز التعاون الاقتصادي

السعودية والأردن 87659


الوكيل الإخباري - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي مع وزيري التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر السعوديين آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وتنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كل من المملكة العربية السعودية والاردن.

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واتفق الوزراء خلال اجتماعهم في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الأربعاء على هامش زيارة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للأردن على وضع برنامج عمل يمثل خارطة طريق للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي لبذل أقصى الجهود للانتقال بالعلاقات الثنائية الى مجالات متقدمة وواسعة في كافة المجالات.

وأكد الوزراء أن زيارة ولي العهد السعودي للأردن ومباحثاته مع جلالة الملك ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين والعمل لتحقيق التكامل في عدد من القطاعات في ضوء المتغيرات الدولية وما أفرزته جائحة كورونا من تحديات وتغير في سلوك الاقتصاد العالمي ككل والمخاطر التي تهدد الأمن الغذائي لكافة البلدان.


كما اتفق الوزراء خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومسؤولين من الطرفين على تحديد أولويات العمل للأشهر المقبلة ووضع مصفوفة للتنفيذ والمتابعة والتقييم وتحديد نسب الإنجاز إضافة الى الوقوف على الصعوبات التي تواجه مجالات التعاون الاقتصادي ومعالجتها بالمسار السليم.

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